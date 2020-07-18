Великобритания временно остановила ежедневное обновление информации по количеству смертей от COVID-19

Как сообщается на сайте правительства, сейчас в ежедневном показателе смертности учитываются все люди с положительным результатом на СОVID-19, при этом временной промежуток между тестированием и датой смерти не учитывается, из-за чего появились опасения, что информация о числе умерших за сутки может быть искажена. Публикация ежедневных данных о смертности будет приостановлена, пока эту проблему не решат.