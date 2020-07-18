Американские исследователи в рамках проекта Пентагона отслеживали сигналы сотовых телефонов в РФ на военных объектах

Как пишет «Уолл-стрит джорнэл», в частности, сотрудники университета штата Миссисипи отслеживались сигналы, поступавшие на следующий день после взрыва на полигоне ВМФ России в августе прошлого года. По версии газеты, данные GPS указывали, что часть этих телефонов переместилась позднее в Москву, Санкт-Петербург и на закрытые объекты в Северодвинске и Архангельске. Представитель профильного подразделения Армии США Эрик Томпсон подтвердил изданию факт финансирования данного проекта. В МО РФ эту публикацию не комментировали.