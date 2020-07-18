Пентагон отказался от комментариев по делу американского военного, подозреваемого в передаче секретных данных

Пентагон отказался от комментариев по делу американского военного, которого, по данным СМИ подозревают в передаче секретных данных, предположительно, гражданину России. Как сообщила ранее газета «Вирджиниан пайлот», старшину ВМС США Чарльза Бриггса подозревают в том, что он передавал секретную информацию гражданину России, имя которого не называется. Издание ссылается на обвинительное заключение Бриггса. В документе военного трибунала не уточняется, какую именно информацию передал американский военнослужащий и где он познакомился с россиянином. Официально обвинения могут быть предъявлены Бриггсу в среду, 22 июля.