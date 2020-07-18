«Гринпис»: В Свердловской области разгорается пожар в заповеднике «Денежкин камень»

В Свердловской области разгорается пожар в заповеднике «Денежкин камень». Как сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» руководитель противопожарного проекта Greenpeace Григорий Куксин, из-за большого количества пожаров в области справиться с пожаром в заповеднике будет сложно.

«В Свердловской области увеличивается пожар в заповеднике «Денежкин камень». Удивительно, что пожар случился на склонах там, где все настолько мокро, насколько можно себе представить — это нетронутые старые леса, очень труднопроходимые, ради которых создавался заповедник. И пожар для него совсем нехарактерная угроза, это явное свидетельство изменения климата», — рассказал он, В целом, по словам Г.Куксина, на данный момент также очень сложная пожарная обстановка и в Ханты-Мансийске, и на Урале, «продолжает гореть Якутия».

«Поэтому есть риск, что с этим пожаром, с учетом труднодоступности территории и экстремальных погодных условий, может быть очень трудно будет справиться. Есть риск, что не хватит сил, не получится усилить группировку в заповеднике», — отметил он.

Григорий Куксин добавил, что завтра в «Денежкин камень» Greenpeace направит группу для оказания помощи, беспилотной разведки и для работы на земле.