Чемпионка мира среди юниоров по фигурному катанию 20-летняя Екатерина Александровская скончалась в Москве

Последние годы она выступала за Австралию и ранее вернулась в Россию из-за травмы.

Екатерина Александровская, по неподтвержденной информации, покончила с собой. Ее тело обнаружили в Москве возле дома на улице 1905 года. Как сообщает «Пятый канал», фигуристка оставила предсмертную записку, состоящую из одного слова «Люблю». По информации канала, она страдала от депрессии из-за проблем в спортивной карьере. По словам источника агентства ТАСС, ранее девушка уже пыталась покончить с собой после перенесенной травмы. Из-за нее она вернулась в Россию. Тренер Александровской Андрей Хекало рассказал РБК, что в январе у 20-летней спортсменки произошел приступ эпилепсии, после чего врачи рекомендовали ей завершить профессиональную карьеру. Он отметил, что самоубийство не увязывается с характером девушки. Партнер Александровской по фигурному катанию австралиец Харди Ундзор считает правдоподобной версию о самоубийстве. Об этом он сказал агентству РИА «Новости». В паре с ним спортсменка выступала с 2016 года. В 2017 они победили на юниорском чемпионате мира, в том же году фигуристка получила австралийское гражданство и позже выступила за страну на Олимпиаде.

Именитые тренеры, представители Федерации фигурного катания Австралии, руководство Международного союза конькобежцев выразили соболезнования в связи с гибелью Александровской.