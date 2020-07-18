Национальная нефтяная компания Ливии призвала вывести со своих объектов наемников, в том числе, ЧВК Вагнера

Бойцы частных формирований, по утверждениям корпорации NOC, используют ее предприятия в качестве блок-постов, передает агентство Reuters. Чтобы это предотвращать, в компании хотят пригласить наблюдателей ООН. Они, по замыслу, должны следить за демилитаризацией зон добычи нефти компанией NOC. Помимо бойцов ЧВК Вагнера в заявлении ливийской корпорации говорится о сирийских и суданских наемниках. Их, как отмечается, обнаружили в одном из портов.

NOC уже не впервые выражает недовольство нахождением членов вооруженных формирований на своих объектах. В конце июня она жаловалась на присутствие наемников ЧВК Вагнера на крупнейшем нефтяном месторождении Ливии. А перед этим почти полгода добыча сырья была парализована из-за действий армии фельдмаршала Халифы Хафтара, воюющего против признанных ООН властей страны.

Некоторые СМИ утверждали, что Хафтара поддерживают наемники ЧВК Вагнера. Недовольство выражали и в Госдепартаменте США, обвиняя Россия в переброске бойцов. В российском МИДе же называли подобные сведения подтасовкой данных.

Конфликт между поддерживаемым международным сообществом Правительством национального согласия Ливии и армией Хафтара продолжается почти 5 лет, а сама гражданская война в стране – свыше 9.