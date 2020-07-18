Алексей Макаркин: Федеральные каналы избегают освещения протестов в Хабаровске

Главные федеральные каналы избегают освещения протестов в Хабаровске в защиту арестованного губернатора Сергея Фургала. Хотя сегодня там прошел очередной масштабный митинг. Игнорирование телевизионными каналами этих событий говорит о том, что они не могут приписать это влиянию прозападных сил, поэтому им проще не замечать волнения простых людей в российском регионе. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин.

Политолог считает, что провластная аудитория доверяет больше телевизионным новостям, чем на сообщения в интернете, поэтому власти замалчивают события в Хабаровске и не показывают митинги по федеральным каналам.

«Сейчас интернет играет в российской информационной сфере, куда большую роль, чем раньше. Дело в том, провластная аудитория предпочитает ориентироваться на телевизор. Когда эта аудитория прибегает к интернету, то она скорее хочет получить подтверждение тому, что говорят по ТВ. И здесь власти, очевидно, нужно удержать свою аудиторию. Тем более здесь нельзя сказать, что это протестующие «прозападные столичные представители оппозиции», а здесь как раз и есть та российская «глубинка», это не Москва, или «московский майдан», в чем можно обвинить. Здесь людей нельзя обвинить в том, что они вышли для участия в протесте на деньги ЦРУ», — сказал А.Макаркин.

По его словам, среди участников митингов в Хабаровске есть люди, которые лояльно относят к власти, и достаточно «подозрительно относят к оппозиции и либералам», поэтому такие протесты «своих» для власти более сложны, чем протесты оппозиции.

«Что делать здесь и говорить этим людям, федеральным каналам нечего. И потому очевидная тактика выбрана – игнорирование», — пояснил А.Макаркин.