Минздрав Италии фиксирует рост заражений коронавирусом

По данным мониторинга ведомства, сейчас ежедневное число заражений удвоилось по сравнению с концом июня. В связи с этим правительство решило продлить режим чрезвычайной ситуации еще на несколько месяцев, основная задача на сегодняшний день – контролировать очаги.

Сейчас основным источником заражений стали иностранные рабочие, проживающие в Италии, которые вернулись из стран с менее благополучной эпидемиологической обстановкой. Заболевших изолируют и занимаются интенсивной проверкой контактов. Так же людей переселяют |из густонаселенных домов| в гостиницы, выделенные для санитарных целей. В регионе Венето из-за последних событий ужесточены правила: губернатор подписал постановление о тюремном заключении для тех, кто нарушает режим изоляции. «Нечего расхаживать по улицам с вирусом: недопустимо, что после всех наших лишений мы снова его подцепим!» — заявил набравший популярность за время борьбы с эпидемией губернатор. Растет список стран «высокого риска» — министр Здравоохранения Роберто Сперанца на этой неделе внес Сербию, Черногорию и Косово в этот список, все виды транспортного сообщения с этими странами пока прекращены, а тем, кто был в этих странах последние 14, дней запрещен въезд в Италию.



Санитарные власти предупреждают о неустойчивости ситуации, и делают все, чтобы отаовить распространение инфекции: так, закрыт ресторан в Лигурии, где заразились 18 посетителей – игроки национальной сборной по водному поло; закрыт так же оборудованный пляж в пригородах Рима, где работал инфицированный гражданин Бангладеш.



Причиной роста заражений стало и снятие некоторых ограничений: так, отмечаются случаи заражений на свадьбах и похоронах, которые разрешили проводить не так давно; так же есть рост заражений среди молодежи, которая пытается возобновить привычную «ночную жизнь».

Напомним, что именно Италия первой в Европе приняла на себя удар нового вируса, умерших на сегодня более 35 тысяч. Эти дни власти ужесточают меры.