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18:32, 18 июля 2020

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 14 миллионов человек

Это данные американского Университет Джонса Хопкинса, который отслеживает статистику в реальном времени. Умерли от коронавируса более 600 тысяч человек. По числу заражений лидируют США, Бразилия и Индия. Россия занимает четвертое место по количеству зафиксированных случаев. Между тем, ВОЗ отмечает ускорение роста заболеваемости — за последние сутки были зафиксированы почти 238 случаев заболевания — больше всего с начала пандемии.



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