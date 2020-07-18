С 1 января по электронным трудовым книжкам можно будет устраиваться на работу

Это следует из постановления правительства, которое подписал премьер Михаил Мишустин. Электронная форма трудовой книжки — аналог бумажной. В ней есть информация о сотруднике, месте работы, дате приема и увольнения, причине прекращения трудового договора. Закон о постепенном переходе на электронные трудовые книжки вступил в силу с 1 января этого года. Электронные и бумажные трудовые книжки будут иметь одинаковую юридическую силу до 2027 года.
2020-07-18T18:31:52+03:00
2020-07-18T18:31:52+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:31, 18 июля 2020
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