С 1 января по электронным трудовым книжкам можно будет устраиваться на работу

Это следует из постановления правительства, которое подписал премьер Михаил Мишустин. Электронная форма трудовой книжки — аналог бумажной. В ней есть информация о сотруднике, месте работы, дате приема и увольнения, причине прекращения трудового договора. Закон о постепенном переходе на электронные трудовые книжки вступил в силу с 1 января этого года. Электронные и бумажные трудовые книжки будут иметь одинаковую юридическую силу до 2027 года.