Мошенники, взломавшие аккаунты знаменитостей и корпораций, воспользовались учетными данными сотрудников Twitter

Мошенники, взломавшие несколько аккаунтов знаменитостей и корпораций, воспользовались учетными данными сотрудников Twitter. Как говорится в сообщении компании, злоумышленники воспользовались методами социальной инженерии — то есть уговорили сотрудников раскрыть конфиденциальную информацию. В ночь на 16 июля хакеры получили доступ к аккаунтам американских знаменитостей: главы SpaceX Илона Маска, основателя Microsoft Билла Гейтса, гендиректора Amazon Джеффа Безоса, бывшего президента США Барака Обамы и других. От их имени хакеры попросили пользователей переводить им биткоины.