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Эксклюзив Эха 18:11, 18 июля 2020

Прокуратура Нанта завела дело о поджоге в соборе Святых Петра и Павла в Нанте

По данным экстренных служб, огонь появился сразу в трех местах храма. Местные СМИ сообщают о том, что ущерб от происшествия будет значительным: фасад здания сильно пострадал, особенно витражи, которые почернели от дыма. На тушении были заняты более 100 пожарных и 45 машин.

Пожар уничтожил орган в кафедральном соборе Святых Петра и Павла в Нанте. Органист Дмитрий Максименко рассказал «Эху Москвы», что это был большой французский симфонический орган начала 17 века.

Собор святых Петра и Павла в Нанте — одна из крупнейших готических церквей во Франции. Его высота на 6 метров ниже Собора Парижской Богоматери. Собор в Нанте уже горел в 1972 году. После того пожара здание было три года закрыто на реставрацию.



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