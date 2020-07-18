Полиция задержала 13 участников одиночных пикетов в Петербурге

Акции прошли в разных местах и не были связаны между собой.

бОльшую часть задержанных пикетчиков в Петербурге отправили в отделения полиции от Гостиного двора. Там прошли акции против законопроекта сенатора Елены Мизулиной. Она предложила запретить заключать браки и усыновлять детей людям, которые сменили пол. Участники держали плакаты с такими надписями, как, например, цитата по каналу МБХ-Медиа «хватит лезть к нам в штаны». К задержанным, которых отвезли в 76-й отдел полиции, не пустили адвоката. В то же время на Сенной площади полиция задержала активиста Александра Тонконогова. Он вышел на улицу с плакатом против обнуления президентского срока Владимира Путина, рассказывает портал ОВД-Инфо. А на Невском проспекте у стен Казанского собора кроме критики поправок в Конституции участники протестовали против пенсионной реформы. На этой площадке пока обошлось без задержаний.

Активистам грозит штраф за нарушение петербургского закона о режиме повышенной готовности. Кроме того, их могут обвинить в проведении незаконного публичного мероприятия и также оштрафовать.