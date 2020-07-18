Федеральные телеканалы не стали освещать протесты в Хабаровске в защиту Сергея Фургала

В Хабаровске возобновился митинг в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала. Это уже вторая акция за сегодняшний день. Она не такая многочисленная, как митинг в первой половине дня, который продолжался 5 часов. Между тем, федеральные телеканалы продолжают игнорировать протестные выступления в Хабаровске.

Хотя сегодня там прошел очередной масштабный митинг, на ТВ решили сосредоточиться на других темах.

Хабаровский край уже неделю сотрясают невиданные по масштабам протесты, но на центральном телевидении акции упорно стараются не замечать. Вместо этого на «России 1» решили выступить добровольными помощниками следствия – накануне в вечерних «Вестях» вышел выпуск о теневом бизнесе Сергея Фургала. Об акциях в его поддержку было упомянуто только между строк и, разумеется, в негативном ключе – говорилось, что задержание губернатора попытались использовать «представители организаций, признанных нежелательными», для которых главное – «погромы и беспорядки». При этом на телеканале нашли несколько минут, чтобы рассказать о протестах против карантинных мер в Израиле.

В дневном выпуске новостей на НТВ для Хабаровска также не нашлось места, но зато зрителям подробно рассказали о пожаре в соборе в Нанте, о том, как на Кубани после карантина открылись аквапарки, а также о праздновании дня обретения мощей Сергия Радонежского.

«Первый канал» решил сосредоточиться на стихийных бедствиях: днем там показали сюжеты о непогоде на юге России и природных пожарах в Югре. Кроме того, по несколько минут уделили ситуации с коронавирусом в США и продолжению беспорядков там же. Также на первой кнопке рассказали о молодежном форуме «Территория смыслов». Едва ли не самый длинный сюжет – целых четыре минуты – был посвящен владельцам скутеров и самокатов, которых хотят заставить передвигаться по правилам. С такой плотной повесткой времени на хабаровские протесты тоже не хватило.

Первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин обращает внимание на то, что провластная аудитория больше доверяет именно теленовостям, поэтому власти и замалчивают информацию о митингах в федеральном телеэфире.

Сегодня днем участники прошли по центральным улицам Хабаровска и собрались на площади имени Ленина. В мэрии утверждают, что на митинг собрались до 10 тыс. человек — на треть меньше, чем в прошлые выходные. Ряд СМИ оценил численность дневной акции до 50 тыс. Корреспондент «Эха Москвы» Алексей Нарышкин сообщил о 20 тыс.

Хабаровчане, по их собственным оценкам, повторили успех первой акции, в прошлую субботу, несмотря на жару, угрозы преследования и риски заражения коронаваирусом, о чем предупреждала мэрия. В полдень возле краевой администрации, где располагается офис пока еще действующего губернатора Фургала, стали собираться горожане и жители разных районов края — подростки, семьи с детьми, пожилые люди с портретами Фургала на майках, плакатами и флагами Хабаровского края.

Как и неделю назад участники отправились шествием по центру города, скандируя «свободы», «Я/Мы Фургал», перекрыв движение по проезжей части. Автомобилисты были не против. Сигналили в знак поддержки, снимали колонну на память. По оценкам корреспондента «Эха Москвы», в шествии участвовали около 20 тысяч человек. Сторонники Фургала завысили эту цифру раза в четыре.

Спустя полтора часа демонстранты вернулись к точке старта на площади Ленина. У входа в администрацию края остались несколько тысяч. К требованиям добавился лозунг «Москва, отвечай». Горожане недовольны тем, что регион остался без руководства, а Кремль не решается уволить Фургала и затягивает решение с преемником.

Самые стойкие манифестанты вскоре вновь пошли маршем по городу. Поредевшая колонна завершила свое движение у офиса мэра-единороса, который вчера обвинил сторонников Фургала в неискренности и поддержке за деньги. На призывы «Кравчук, выходи» в мэрии никто не отозвался. Несколько сотен человек вернулись к администрации края.

Провокаций ни одна из сторон не допускала. Задержаний не было.

На вечернюю акцию пришел Министр здравоохранения края Александр Витько, который попытался убедить участников в опасности коронавируса.

В ответ многие митингующие стали демонстративно снимать маски. Ранее местные власти призвали избегать массовых скоплений людей, чтобы не заразиться коронавирусом.

Первая акция протеста в Хабаровске прошла 11 июля. По некоторым оценкам, она стала крупнейшей за всю историю города.