В Москве у здания Госдумы полиция задержала ЛГБТ-активистов, которые проводили одиночные пикеты

У здания Госдумы полиция задержала ЛКБТ-активистов — участников серии одиночных пикетов против законопроектов Елены Мизулиной и Совета Федерации. Как рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Мансур Гильманов, задержанных около 15 человек, и к ним его не пускают.

«В настоящий момент я нахожусь в отделении полиции ОВД «Тверской» по г.Москве, меня не пускают к задержанным, несмотря на то, что я обратился с письменным заявлением и предоставил ордера на их защиту, и предъявил соответствующее удостоверение», — рассказал адвокат.

По словам Мансура Гильманова, задержано 15 человек.

Поправки Мизулиной в Семейный кодекс предполагают, что родителями могут считаться только кровные отец и мать. Кроме того, законопроект запрещает заключение однополых браков (в том числе при смене пола) и усыновление детей ЛГБТ-парами.