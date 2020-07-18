Сегодня в Соборе Святых Петра и Павла в Нанте Франции произошел крупный пожар, где был уничтожен большой орган 17 века

Об истории старинного инструмента рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» органист Дмитрий Максименко.

«Очень печальная новость из Франции, что во время пожара в соборе Святых Петра и Павла во французском городе Нант, где произошел пожар, полностью сгорел большой орган XVII века. Его построил Жак Жирардо. К сожалению, в истории собора и органа было много сложных событий, которые неоднократно восстанавливали после разрушений и пожаров», — рассказал он.

По словам прокурора Нанта Пьера Сена, «основной сейчас является криминальная версия возникновения пожара». Он отметил, что на эту версию указывает наличие трех разных очагов возгорания.