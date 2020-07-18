Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 14 миллионов человек

Это данные американского Университет Джонса Хопкинса, который отслеживает статистику в реальном времени. Умерли от коронавируса более 600 тысяч человек. Между тем, ВОЗ отмечает ускорение роста заболеваемости — за последние сутки были зафиксированы почти 238 случаев заболевания — больше всего с начала пандемии.