Во Францию из Ирана для расшифровки отправлен самописец со сбитого в январе украинского самолета

Как передает Associated Press, «черный ящик» доставят в Париж представители иранских судебных властей и гражданской авиации. Ранее сообщалось, что иранские эксперты не смогли получить необходимое оборудование для самостоятельной расшифровки записей из-за действующих американских санкций. Пассажирский Boeing «Международных авиалиний Украины» вылетел из Тегерана в Киев и разбился 8 января. На борту находились 176 человек, все они погибли. Изначально власти Ирана утверждали, что крушение произошло из-за технической неисправности, но затем признали, что лайнер по ошибке сбила иранская ракета. Ранее французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации сообщило, что технические работы по расшифровке записей с черного ящика начнутся 20 июля.