Прокуратура Нанта завела дело о поджоге в соборе Святых Петра и Павла в Нанте

По данным экстренных служб, огонь появился сразу в трех местах храма. Местная радиостанция France Bleu сообщает о том, что ущерб от происшествия будет значительным: фасад здания сильно пострадал, особенно витражи, которые почернели от дыма. На тушении были заняты более 100 пожарных и 45 машин. Собор святых Петра и Павла в Нанте — одна из крупнейших готических церквей во Франции. Его высота на 6 метров ниже Собора Парижской Богоматери. Собор в Нанте уже горел в 1972 году. После того пожара здание было три года закрыто на реставрацию.
2020-07-18T17:32:48+03:00
2020-07-18T17:32:48+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:32, 18 июля 2020
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