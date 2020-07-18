Фигуристка Екатерина Александровская имела психологические проблемы, но ничего не указывало на возможность совершения самоубийства. Об этом ТАСС заявил партнер фигуристки Харли Уиндзор. Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что предварительной причиной гибели 20-летней спортсменки является суицид, ее тело было обнаружено сегодня возле дома на улице 1905 года в Москве.

В свою очередь, тренер спортсменки Андрей Хекало сообщил ТАСС, что 20-летняя фигуристка с января лечилась от эпилепсии. Александровская в 2016 году сменила российское спортивное гражданство на австралийское и стала выступать в паре с Харли Уиндзором. В 2017 году они выиграли юниорский чемпионат мира. В 2018 году пара участвовала в Олимпийских играх, но не сумела пробиться в произвольную программу.