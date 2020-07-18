Управляющая компания подтвердила захват пиратами танкера, на котором предположительно находятся россияне

Корабль подвергся нападению у берегов западной Африки.

Танкер «Куракао трейдер» атаковали в двух сотнях морских миль от берега от побережья Нигерии, рассказали в компании, которой принадлежит судно. Оно сейчас дрейфует и ограничено в управлении, ему на помощь движется находящийся рядом рефрижератор. По последним данным, на борту танкера, шедшего под флагом Либерии, находились 19 членов экипажа, из них похищены 13 – об этом рассказали, в том числе, в украинском МИДе. По его данным, среди взятых пиратами в заложники моряков – четыре украинца. Остальные, предположительно, россияне, добавили в ведомстве. Официально подробности захвата пока не сообщаются: эксперты полагают, что танкер мог быть атакован при помощи крупного корабля и скоростных катеров. Специализирующийся на морской безопасности портал Dryad Global утверждает, что на борт судна поднялись восемь вооруженных пиратов. Он отмечает, что в Гвинейском заливе, где произошел инцидент, еще никогда подобные нападения не совершались так далеко от берега.

Российское посольство в Нигерии сообщило, что проверяет информацию о возможном нахождении россиян на борту захваченного танкера.