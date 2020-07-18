Задержаны петербургские активисты, перекрывшие движение на Невском проспекте, в знак протеста против поправок

Полицейские задержали петербургских активистов, которые перекрыли движение на Невском проспекте в знак протеста против поправок в Конституции. Их обвиняют по административной статье о нарушении на митинге.

Активистов Евгения Мусина и Марину Кен глубокой ночью доставили в 28-й отдел полиции Центрального района Петербурга. По информации портала «Закс-точка-ру» ещё накануне около домов задержанных видели сотрудников центра по противодействию экстремизму. Против активистов составили административные протоколы за нарушение при проведении митинга. В четверг трое петербуржцев перекрыли движение на Невском проспекте. Поперёк четырёх полос проезжей части они растянули чёрный баннер с надписью: «меняй власть, а не конституцию». Акция продолжалась около минуты. В её ходе полицейские никого не задержали. Отметим, что имя третьего участника пока не называют.

Ранее в центре Петербурга организаторы общественной кампании «Нет» за четыре часа собрали более трёх тысяч подписей в поддержку иска против итогов голосования по Конституции.