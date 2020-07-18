Е.Супонина: Проведение парламентских выборов,которые пройдут 19 июля в Сирии,могут стабилизировать обстановку в стране

Проведение парламентских выборов, которые состоятся 19 июля в Сирии, могут стабилизировать обстановку в стране. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» арабист, советник директора Российского института стратегических исследований Елена Супонина.

«Парламентские выборы в Сирии говорят о том, что обстановка на большинстве территорий страны уже стабилизируется. Конечно, есть еще отдельные очаги, где сохраняется нестабильность, где даже действуют террористические формирования. Но все-таки около 70% территории Сирии контролируется правительством, и на этих территориях проводятся парламентские выборы. Это бесспорно хороший признак, но рассчитывать, что парламентские выборы изменят коренным образом ситуацию в стране, не стоит», — сказала она.

Елена Супонина добавила, что парламентские выборы проводятся в соответствии с проводимыми правительством реформами.

«Больше надежд надо возлагать на остальные реформы, особенно на работу конституционного комитета, которая ведется при участии ООН, — отметила эксперт.