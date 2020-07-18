Под Красногоском, на Москве-реке затонул частный буксир

Как передает ИФ, по данным СК, произошла утечка дизельного топлива, на поверхности воды образовалось радужное пятно. Его площадь не уточняется. Подмосковные власти начали проверку обстоятельств происшествия. Людей на судне не было, пострадавших нет.
2020-07-18T16:35:03+03:00
2020-07-18T16:35:03+03:00
https://echo.msk.ru/news/2678485-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
16:35, 18 июля 2020
Загрузка комментариев...