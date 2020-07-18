Дети, пострадавшие при взрыве газа в жилом доме в Баксане, госпитализированы в тяжелом состоянии

Как рассказали ТАСС в Минздраве Кабардино-Балкарии, в детской республиканской больнице в Нальчике находятся 9 летний мальчик — у него ожоги 75% тела , а также девочка, 4 лет — у нее кожный покров поражен белее, чем на треть. Рассматривается возможность перевода детей в ожоговый центр в Нижнем Новгороде. Также госпитализированы родители детей. Их жизни ничто не угрожает. В жилом доме разрушений нет. Пожар потушен на площади 200 квадратных метров.