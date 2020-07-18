В Москве и Петербурге задержали участников пикетов против поправок, ограничивающих права однополых пар и трансгендеров

В Москве и Петербурге задержали участников пикетов против поправок Мизулиной, ограничивающих права однополых пар и трансгендеров. Изменения в законодательстве запретят брать детей из детдома однополым парам и лицам, сменившим пол. Как сообщает «Новая газета», сотрудники полиции объясняли задержания запретом на массовые мероприятия в условиях пандемии У здания Госдумы, по данным МБХ-медиа, задержали 23 человека. В Петербурге у Гостинного двора — семерых Накануне СПЧ попросил Минюст и судебные органы уточнить статус людей, стоящих в очереди на одиночный пикет. Правозащитники обратили внимание, что с начала эпидемии полиция задерживает даже участников одиночных пикетчиков, мотивируя это тем, что пикетная очередь — это массовое мероприятие.