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Эксклюзив Эха 17:02, 18 июля 2020

В Хабаровске возобновился митинг в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала

Это уже вторая акция за сегодняшний день. Митинг в первой половине дня продолжался 5 часов. Днем участники прошли по центральным улицам Хабаровска и собрались на площади имени Ленина. В мэрии утверждают, что на митинг собрались до 10 тыс. человек — на треть меньше, чем в прошлые выходные. Корреспондент «Эха Москвы» оценил численность дневного митинга в 20 тыс. Как передает «Интерфакс», на вечерний митинг пришел Министр здравоохранения края Александр Витько, который попытался убедить участников в опасности коронавируса.

В ответ многие митингующие стали демонстративно снимать маски. Ранее местные власти призвали избегать массовых скоплений людей, чтобы не заразиться коронавирусом.



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