Департамент полиции Чикаго подтвердил, что во время протестов накануне пострадали 18 сотрудников ведомства

Как передает телеканал CNN, демонстранты стали забрасывать полицейских камнями и бутылками, когда приблизились к памятнику Христофору Колумбу. Несколько пострадавших полицейских были госпитализированы. В результате беспорядков задержаны 12 человек. Ранее другой памятник Колумбу, в Балтиморе, протестующие снесли с постамента и сбросили в воду. Массовые демонстрации в США начались после смерти от рук полицейских афроамериканца Джорджа Флойда.
2020-07-18T16:06:35+03:00
2020-07-18T16:06:35+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:06, 18 июля 2020
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