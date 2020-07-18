Департамент полиции Чикаго подтвердил, что во время протестов накануне пострадали 18 сотрудников ведомства

Как передает телеканал CNN, демонстранты стали забрасывать полицейских камнями и бутылками, когда приблизились к памятнику Христофору Колумбу. Несколько пострадавших полицейских были госпитализированы. В результате беспорядков задержаны 12 человек. Ранее другой памятник Колумбу, в Балтиморе, протестующие снесли с постамента и сбросили в воду. Массовые демонстрации в США начались после смерти от рук полицейских афроамериканца Джорджа Флойда.