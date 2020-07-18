Президент Польши Анджей Дуда подписал закон, который отменяет срок давности за преступления времен коммунизма в Польше

Важно, чтобы закон помог расследованию преступлений тех времен и не был направлен против глубоких стариков, — считает председатель правления Международного Мемориала Ян Рачинский.
По словам Рачинского, необходимо расследовать именно события.
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Важно, чтобы закон помог расследованию преступлений тех времен и не был направлен против глубоких стариков, — считает председатель правления Международного Мемориала Ян Рачинский.
По словам Рачинского, необходимо расследовать именно события.