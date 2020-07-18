В Москве и Санкт-Петербурге задержали участников пикетов против запрета на вступление в брак для трансгендеров

Такие поправки ранее были предложены группой сенаторов и депутатов, включая Елену Мизулину.

Больше 30 человек задержано в Москве и Санкт-Петербурге на пикетах против ограничения прав трансгендеров. В столице протестующие собрались у здания Госдумы, но акция продлилась совсем недолго. Активистка Анна Щетникова рассказала порталу «ОВД-инфо», что плакат успела развернуть только одна девушка, но полицейские задержали сразу всех людей, стоящих рядом. По последним данным, задержаны 23 человека, некоторые из них – несовершеннолетние. Активистов доставили в отделы полиции по Басманному и Тверскому районам. На них собираются составить протоколы по статье о нарушении правил проведения массовых акций. В числе задержанных оказалась корреспондент интернет-издания «МБХ медиа», но вскоре ее отпустили.

В Санкт-Петербурге одиночные пикеты были организованы около Гостиного двора. Там все проходило по похожему сценарию, но в меньших масштабах: в автозаках к этому часу оказались 11 человек.

Поправки, против которых протестовали задержанные, предполагают не только запрет на заключение брака трансгендерам, но и ограничение на усыновление детей.