Главные федеральные каналы избегают освещения протестов в Хабаровске

Там сегодня прошел один из самых массовых митингов в истории города – десятки тысяч человек вышли на улицу в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала.

На Первом канале считают, что гораздо важнее показать зрителю не масштабные протесты в Хабаровске, а Молодежный форум территория смыслов и приветствие, которое им направил президент Владимир Путин, а также про ситуацию с коронавирусом в США, атаку на памятник Христофору Колумбу в Чикаго и столетнего ветерана в Великобритании, которого Елизавета II посвятила в рыцари. Единственная новость, касавшаяся Хабаровска касалась теракта, который как утверждают в ФСБ «в местах массового скопления людей» планировал устроить задержанный спецслужбой злоумышленник. Примерно тот же круг тем и в новостной программе НТВ – накануне упомянули лишь о задержании предполагаемого террориста. В сегодняшнем десятичасовом выпуске о беспрецедентных для Хабаровская протестах – ни слова.

Повестка не сильно отличается и в новостной программе России 1. Там также считают, что митинги в Израиле против усиления карантинных мер из-за коронавируса важнее протестов в Хабаровске – митинги в Израиле хотя бы упоминают в одном из сюжетов. Зато накануне показали сюжет про самого Фургала и его криминальное прошлое. И не упоминая про акции в его поддержку, отметили, что задержание губернатора в своих целях уже попытались использовать различные «представили организаций, признанных нежелательными, для которых главное — погромы беспорядки и столкновения с сотрудниками полиции».

Акции в Хабаровске проходят уже неделю. В сегодняшней, по некоторым оценкам, участвовало до 50 тысяч человек.