В Москве и Петербурге задержали протестующих против поправок в Семейный кодекс

Возле Госдумы плакат успела развернуть только одна девушка, но полицейские забрали в отделение всех, кто был рядом, рассказала участница одиночного пикета правозащитному проекту «ОВД-Инфо». По его подсчетам, в Москве были задержаны, как минимум 23 человека и 8 участников акции в Петербурге. На них начали составлять протоколы по статье о нарушении правил проведения массового мероприятия. Более сотни поправок в Семейный кодекс недавно предложила группа сенаторов во главе с Еленой Мизулиной. Один из законопроектов запрещает трансгендерным людям и однополым парам запрещено будет вступать в браки и усыновлять детей.