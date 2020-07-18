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15:32, 18 июля 2020

В Москве и Петербурге задержали протестующих против поправок в Семейный кодекс

Возле Госдумы плакат успела развернуть только одна девушка, но полицейские забрали в отделение всех, кто был рядом, рассказала участница одиночного пикета правозащитному проекту «ОВД-Инфо». По его подсчетам, в Москве были задержаны, как минимум 23 человека и 8 участников акции в Петербурге. На них начали составлять протоколы по статье о нарушении правил проведения массового мероприятия. Более сотни поправок в Семейный кодекс недавно предложила группа сенаторов во главе с Еленой Мизулиной. Один из законопроектов запрещает трансгендерным людям и однополым парам запрещено будет вступать в браки и усыновлять детей.



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