Агентство «Интерфакс» сообщает о возобновлении митинга в Хабаровске в поддержку Сергея Фургала

По его информации, разойтись протестующих попытался убедить министр здравоохранения Хабаровского края Александр Витько. Он говорил об угрозе заражения коронавирусом, но, как передает агентство, собрашиеся на центральной площади у здания краевого правительства, его не слушали. Ранее сегодня в Хабаровске прошли шествие и митинг в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала, которые собрали, по разным данным, от 15 тысяч до 50 тысяч человек. Полиция не вмешивалась. Протесты в Хабаровском крае продолжаются уже неделю.

Акции в поддержку хабаровского губернатора продолжаются неделю. Сергея Фургала обвиняют в организации убийств предпринимателей в середине нулевых. Он находится в московском СИЗО «Лефортово».