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Эксклюзив Эха 15:28, 18 июля 2020

Президент Польши Анджей Дуда подписал закон, который отменяет срок давности за преступления времен коммунизма в Польше

Президент Польши Анджей Дуда подписал закон, который отменяет срок давности за преступления времен коммунизма в Польше. Важно, чтобы закон помог расследованию преступлений тех времен и не был направлен на преследование глубоких стариков. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» председатель правления Международного Мемориала Ян Рачинский.

«Все зависит от того, как этот закон будет действовать. На мой взгляд, это оправданно, если целью является расследование преступлений. По опыту мы знаем, что расследовать преступления этой эпохи отказываются, ссылаясь на срок давности. Главное не в том, чтобы найти виновных, потому что если они живы вообще, им уже так много лет, что привлекать их нет никакого смысла. Но назвать преступление преступлением, и сказать, кто в них виноват, безусловно, нужно», — сказал он.

По словам Я.Рачинского, необходимо расследовать именно события Ранее президент Польши Анджей Дуда подписал закон, который отменяет срок давности за преступления времен коммунизма. Таким образом, в Польше теперь смогут привлекать к ответственности людей, которые причастны к преступлениям коммунистического режима.



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