Сериал «Чернобыль» получил семь премий Британской академии кино и телевизионных искусств

Наград удостоены режиссер сериала швед Йохан Ренк, исландский композитор Хильда Гуднадоттир, создавшая оригинальную музыкальную тему «Чернобыля», и художник по костюмам британка Одиль Дикс-Миро.

Сериал также получил награды за лучшую операторскую работу и свет, лучшие декорации, звук и монтаж, сообщает ТАСС со ссылкой на британский телеканал «Скай ньюс». Лучших актеров, ведущих, а также телепрограммы в опеределенных жанрах по версии Британской академии кино и телевизионных искусств будут названы 31 июля.