Следственный комитет возбудил дело против одного из участников акции у посольства Азербайджана в Москве

Уроженца страны обвинили в применении насилия к полицейскому.

Речь идет об участниках несогласованной акции в поддержку армии Азербайджана, на которую вышли несколько десятков уроженцев республики. По версии СК, один из них при попытке его задержать ударил полицейского и нанес ему закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы. Как передает агентство «Интерфакс» со ссылкой на источники, обвиняемый – 18-летний уроженец Баку Гусейн Наджафов, ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Его позиция относительно случившегося неизвестна. «Новая газета» отмечает, что в ходе акции у посольства Азербайджана, прошедшей несколько дней назад, ее участники скандировали «Карабах – наш!» и «Никому не отдадим Карабах!». К ним даже спускался посол республики в России Полад Бюльбюль оглы. По словам очевидцев, в тот день полиция вела задержанных со свернутыми флагами Азербайджана.

Между Азербайджаном и Арменией уже около 30 лет сохраняется конфликт из-за статуса Нагорного Карабаха. На границе двух стран неделю назад возобновились боевые действия. Баку и Ереван сообщали о жертвах среди военнослужащих и мирных жителей.