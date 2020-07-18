Шествие в Хабаровске в поддержку Сергея Фургала собрало, по разным оценкам, от 15 тысяч до 50 тысяч человек

При этом в мэрии города считают, что на митинг у здания краевой администрации пришли 10 тысяч участников. Сторонники арестованного губернатора от ЛДПР требовали освободить политика.

Несмотря на то, что власти отказались согласовать акцию о неоднократно предупреждали о возможной ответственности за участие в ней, полиция, по свидетельству корреспондента «Эха», в протесты не вмешивалась. Акции в поддержку хабаровского губернатора продолжаются неделю. Сергея Фургала обвиняют в организации убийств предпринимателей в середине нулевых. Он находится в московском СИЗО «Лефортово».