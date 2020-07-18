Минобороны Армении заявило о сосредоточении значительных сил армии Азербайджана у границы

Их достаточно, чтобы вести широкомасштабные боевые действия, сказал сегодня официальный представитель оборонного ведомства Армении Арцрун Ованнисян. Ситуация на границе двух государств обострилась 12 июля. Стороны обвиняют друг друга в обстрелах приграничных территорий. С обеих сторон есть погибшие. Конфликт между Арменией и Азербайджаном продолжается с конца 80-х годов из-за вопроса о принадлежности Нагорного Карабаха. Тем временем, в Минобороны России сообщили о телефонном разговоре главы ведомства с азербайджанским коллегой.