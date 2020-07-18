В Петербурге участник одиночного пикета сообщил о своем задержании из-за плаката с Владимиром Путиным

Александр Тонконогов рассказал правозащитному проекту ОВД-Инфо, что протестовал против поправок в Конституцию, которые предусматривают обнуление президентских сроков Путина. По его словам, на плакате были две фотографии действующего лидера –нынешняя и 20-летней давности. На активиста собираются составить протокол о нарушении статьи о митингах во время режима повышенной готовности.