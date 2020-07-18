Королева Великобритании посвятила в рыцари 100-летнего ветерана Второй мировой войны – он собрал несколько десятков миллионов фунтов для борьбы с коронавирусом.

Ветеран Томас Мур, которому не так давно исполнилось сто лет, перед началом пошутил, что если опустится на колено, то уже не поднимется. Он уже некоторое время передвигается с колесными ходунами. Муру разрешили не приклонять колено перед королевой, хотя это и является частью церемонии посвящения в рыцари. Она прошла на территории Виндзорского дворца. Елизавета II в бирюзовом костюме опустила церемониальную шпагу, ее она использует вместо меча, на плечи ветерана.

Мур стал известен не только в Великобритании, но и по всему миру после того, как устроил благотворительную акцию в пользу Национальной службы здравоохранения страны. Два года назад он поскользнулся и сломал бедро, после чего и начал пользоваться колесными ходунками. В начале апреля, за месяц до юбилея, он в рамках сбора пожертвований пообещал 100 раз обойти сад возле своего дома. Планировалось собрать 1000 фунтов, но акция привлекал такое внимание, что в итоге в фонд было перечислено более 30 миллионов фунтов, в пересчете на рубли это почти 3 миллиарда.

Отмечается, что это было первое официальное мероприятие с участием королевы со времени введения ограничений из-за коронавируса.