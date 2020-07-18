Американское издание Virginian-Pilot узнало об аресте военнослужащего ВМС по подозрению в передаче РФ секретных данных

Американское издание Virginian-Pilot узнало об аресте военнослужащего ВМС США по подозрению в передаче России секретных данных. На следующей неделе старшина Чарльз Бриггс предстанет перед военным трибуналом. Работнику в сфере информации и технологий в Военно-морском медицинском центре Портсмута, инкриминируются несанкционированное распространение секретной оборонной информации, полученной из правительственного компьютера, передает Интерфакс.