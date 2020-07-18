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13:33, 18 июля 2020

Верховный муфтий Египта назвал недопустимым превращение собора Святой Софии в Стамбуле в мечеть

Шауки Алям сказал, что церкви должны быть сохранены такими, какие они есть, передает телеканал «Сада аль-Баляд». Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о превращении в мечеть знаменитого собора Святой Софии, который около 10 веков был христианским храмом, затем, почти 5 веков – мечетью, а с 1935 года был музеем. Решение властей Турции раскритиковали США, ряд стран Европы, а также Русская православная церковь.



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