Верховный муфтий Египта назвал недопустимым превращение собора Святой Софии в Стамбуле в мечеть

Шауки Алям сказал, что церкви должны быть сохранены такими, какие они есть, передает телеканал «Сада аль-Баляд». Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о превращении в мечеть знаменитого собора Святой Софии, который около 10 веков был христианским храмом, затем, почти 5 веков – мечетью, а с 1935 года был музеем. Решение властей Турции раскритиковали США, ряд стран Европы, а также Русская православная церковь.