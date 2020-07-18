В Нант, где возник пожар в соборе 15 века, направились премьер-министр Франции, главы МВД и министерства культуры

Прокурор города заявил, что пожар мог возникнуть из-за поджога. По его словам, это основная версия, на которую указывает наличие сразу трех разных очагов возгорания , передает издание «Вен минют». Собор святого Петра и Павла в Нанте является одной из крупнейших готических церквей Франции.
2020-07-18T13:32:40+03:00
2020-07-18T13:35:15+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:32, 18 июля 2020
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