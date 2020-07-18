«МБХ Медиа»: Компании, связанные с Пригожиным, выиграли 6 тендеров на поставку питания в школы Москвы

Издание «МБХ Медиа» выяснило, что компании, связанные с бизнесменом Евгением Пригожиным, выиграли еще 6 тендеров на поставку питания в школы Москвы.

Общая стоимость контрактов, как следует из данных сайта госзакупок, составляет 6 миллиардов 355 миллионов рублей. Как напоминает издание, ранее связанные с Пригожиным фирмы уже выиграли 7 тендеров на поставку питания общей стоимостью 6,5 миллиардов рублей.

Несмотря на недавний скандал вокруг компаний, близких к Евгению Пригожину, они снова будут поставлять питание в московские школы. Компании «Школьник-ЮЗ» достались пять контрактов стоимостью примерно от 660 миллионов рублей до более миллиарда. Самый дорогой тендер почти в 2 миллиарда рублей выиграл «Комбинат дошкольного питания», также связанный с Пригожиным. Причем во всех шести аукционах единственным конкурентом этих фирм выступала компания «АВК», также близкая к «повару Путина». Согласно условиям контрактов, подрядчики должны будут обеспечивать питанием московские школы в течение следующего учебного года.

Скандал, связанный с отравлением детей из-за некачественного питания в школах, разразился в прошлом году. В итоге суд взыскал с компаний «Конкорд» и ВИТО-1, связанных с Пригожиным, около 300 тысяч рублей.