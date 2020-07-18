В Польше отменили срок давности за преступления времен коммунизма

Как передает Польское радио, соответствующий закон подписал президент Анджей Дуда.

СМИ отмечает, что теперь прокуроры Института национальной памяти Польши смогут привлекать к ответственности людей, причастных к преступлениям коммунистического режима. Как написано в пояснительной записке к закону, «обязанностью демократического государства является осуждение преступления, совершенного при тоталитарном (авторитарном) режиме и не наказанного прежде по политическим мотивам».

Президент Польши повел себя несерьезно, когда подписывал этот закон, — считает депутат Госдумы от КПРФ Леонид Калашников.

По мнению Калашникова, в Варшаве хотят бороться с исторической памятью при помощи уголовного законодательства.