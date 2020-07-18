Прирост заболевших коронавирусом в России, по данным оперативного штаба, остается стабильным

За сутки выявлено чуть более 6 тысяч новых случаев.

В данных властей намечается тенденция к снижению заболеваемости. В частности, суточный прирост примерно в 6200 заболевших оказался самым низким за последние 2,5 месяца. Почти 600 новых случаев из них, как отмечается, выявлено в Москве. Столица пока остается на первом месте по приросту среду все регионов в количественном значении. Далее идет Свердловская область, где за сутки выявили 259 заразившихся. Свыше 200 также в Ханты-Мансийском автономном округе, Санкт-Петербурге, Нижегородской области и Алтайском крае.

В Подмосковье, которое еще недавно было одним из лидеров по приросту заболевших COVID-19 – свыше 170 заразившихся за сутки. Оперативный штаб отмечает преодоление психологических отметок по заболеваемости несколькими регионами. Например, в Мурманской области их уже больше 8 тысяч, в Алтайском крае – свыше 7 тысяч. Выздоровели за сутки, по последним данным, почти 7,5 тысяч человек, умерли же 124 заразившихся.

Россия продолжает входить в шестерку стран по наибольшему приросту случаев заболеваемости коронавирусом в мире. При этом у лидера – США – за последние сутки выявили почти 75 тысяч заразившихся COVID-19.