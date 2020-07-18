В союзе журналистов Петербурга назвали абсурдом намерение привлечь к ответственности журналиста Френкеля

В союзе журналистов Петербурга назвали абсурдом намерение полицейских привлечь к ответственности журналиста Давида Френкеля. Ему сломали руку на избирательном участке во время голосования по поправкам в Конституции.

Сотрудники МВД вызвали в отдел журналиста Давида Френкеля, чтобы составить на него три административных протокола. Его обвиняют в неповиновении полиции, вмешательстве в работу избирательной комиссии и нарушении режима самоизоляции. Во время голосования по поправкам в Конституции Френкель приехал на участок из-за сообщения о нарушениях. Сотрудник полиции Денис Дмитриев попытался выдворить его и сломал ему руку, сообщает портал «Медиазона». Зампредседателя петербургского Союза журналистов Петр Годлевский сказал, что намерение МВД наказать Френкеля напоминает театр абсурда, а формулировки статей «находятся за гранью добра и зла».

Член секретариата Союза Марина Шишкина считает, что сотрудники правоохранительных органов должны извиниться перед Френкелем. Добиваться наказания тех, кто пытается обвинить в случившемся жертву нападения, призвал и главный редактор петербургского «Эха» Виталий Дымарский.

Ранее следственный комитет, прокуратура и МВД объявили о проверках инцидента. В то же время в полиции сообщили, что не видят причин наказывать сотрудника.