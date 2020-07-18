Массовая акция в поддержку Фургала прошла в Хабаровске

Сторонники требовали освободить политика. Несмотря на отсутствие разрешения со стороны городских властей, полиция протестующим не мешала.

Хабаровчане, по их собственным оценкам, повторили успех первой акции, в прошлую субботу, несмотря на жару, угрозы преследования и риски заражения коронаваирусом, о чем предупреждала мэрия. В полдень возле краевой администрации, где располагается офис пока еще действующего губернатора Фургала, стали собираться горожане и жители разных районов края — подростки, семьи с детьми, пожилые люди с портретами Фургала на майках, плакатами и флагами Хабаровского края.

Как и неделю назад участники отправились шествием по центру города, скандируя «свободы», «Я/Мы Фургал», перекрыв движение по проезжей части. Автомобилисты были не против. Сигналили в знак поддержки, снимали колонну на память. По оценкам корреспондента «Эха», в шествии участвовали около 20 тысяч человек. Сторонники Фургала завысили эту цифру раза в четыре.

Спустя полтора часа демонстранты вернулись к точке старта на площади Ленина. У входа в администрацию края остались несколько тысяч. К требованиям добавился лозунг «Москва, отвечай». Горожане недовольны тем, что регион остался без руководства, а Кремль не решается уволить Фургала и затягивает решение с преемником.

Самые стойкие манифестанты вскоре вновь пошли маршем по городу. Поредевшая колонна завершила свое движение у офиса мэра-единороса, который вчера обвинил сторонников Фургала в неискренности и поддержке за деньги. На призывы «Кравчук, выходи» в мэрии никто не отозвался. Несколько сотен человек вернулись к администрации края.

Провокаций ни одна из сторон не допускала. Задержаний не было.

Власти Хабаровского края неоднократно предупреждали местных жителей об опасности проведения митингов. При этом они ссылались на разные причины, включая возможную вспышку заболевания коронавирусом.

Первые акции протеста в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала прошли в Хабаровске 11 июля. Почти сразу главный инфекционист Минздрава по региона Анна Кузнецова предупредила, что митинги могут привести к большему распространению коронавируса. Позднее в том же ключе выступили и чиновники: зампред правительства Хабаровского края по социальным вопросам Юрий Минаев заявил, что регион может прийти к чрезвычайной ситуации уже на следующей неделе. Он также дал понять, что под этим предлогом может быть введен жесткий карантин.

Кроме того, накануне ФСБ заявила о предотвращении теракта в Хабаровске и задержании предполагаемого исполнителя. Хотя в заявлении ведомства напрямую о протестах упомянуто не было, говорилось, что теракт планировалось совершить «в местах массового скопления людей» с использованием «коктейлей Молотова».

Наконец, правительство региона также обращалось к жителям с предупреждением о возможных провокациях на митингах. Чиновники призвали участников акций «не позволять себя использовать» и не допустить массовых беспорядков. В заявлении властей также говорилось, что с помощью протестов «набирает очки несистемная оппозиция».

Официально массовые мероприятия в Хабаровском крае по-прежнему остаются под запретом, но полиция не задерживает участников митингов.

В Хабаровском крае мы наблюдаем кризис вертикальной концепции территориального менеджмента, — так охарактеризовал ситуацию в регионе политолог Дмитрий Орешкин.

«Мы имеем дело с вялотекущим кризисом вертикальной концепции территориального менеджмента, которая проявляется по-разному. Это все признаки того, что путинская модель управления территориями, исходящая из того, что они должны быть зависимы от центра, встречает сопротивление не только граждан, но и появляется раздражение региональных элит. И сейчас мы наблюдаем интересный момент, когда по локальному поводу формируется консенсус местного населения и местных элит», — сказал политолог. По мнению Д.Орешкина, именно поэтому местная полиция не задерживает протестующих. «Местная полиция, которая входит в иерархию местных номенклатур, не разгоняет этих людей, и тайно им симпатизирует. Они не соглашаются с директивами, спущенными сверху», — отметил политолог.

Д.Орешкин считает, что возвращение С.Фургала в кресло губернатора будет рассматриваться как поражение администрации президента. «Губернатор — это номенклатура президента. Соответственно отодвинуть губернатора без санкции президента невозможно. Приводимые ранее соображения о том, что за историей с арестом губернатора стоит желание господина Ротенберга отжать «Амурсталь», это не достаточный повод для того, чтобы губернатора сажать на нары. Для этого нужна поддержка президентских структур, а им нужно политическое обоснование. Поэтому, конечно, есть очевидная политическая составляющая, которая послужила резоном для того, чтобы получить согласование в администрации. А раз это согласование получено, значит уже этот вопрос политический, и значит, возвращение Фургала в кресло будет рассматриваться как поражение администрации президента и лично Путина», — отметил политолог.

На примере Хабаровского края мы видим мятежный регион, — заключил Орешкин.