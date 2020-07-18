В МЧС отчитались о завершении откачки воды с затопленных территорий Ростовской области

По словам спасателей, с помощью лодок эвакуированы более 200 человек, еще более чем двум сотням была оказана помощь. На Ростов-на-Дону ранее обрушился ливень с градом. Под водой оказались автомобильные дороги и железнодорожные пути, а также территории детских садов.