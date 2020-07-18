Z Архив новостей новости
5 4 6 533
12:32, 18 июля 2020

Пожарные сообщили, что огонь уничтожил орган в соборе 15 века в Нанте

Президент страны Эммануэль Макрон в «Твиттере» назвал храм готической жемчужиной бретонских герцогов. Сильный пожар возник этим утром в соборе Святых Петра и Павла. По данным телеканала BFMTV, на месте работают около сотни пожарных. Причины возгорания пока неизвестны. Прокурор города Пьер Сен заявил, что это мог быть намеренный поджог, сообщает радиостанция France Bleu.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Донбасс: война продолжается Смена политики России — единственный реалистичный путь к миру, в котором не будут сбивать гражданские самолеты, не будут гибнуть люди…

5 56 6 7380 17.07
Новости

Фото: ИА Закон В Хабаровске вновь состоялся большой митинг в поддержку арестованного губернатора региона Сергея Фургала Он в настоящий момент находится в столичном СИЗО «Лефортово»...

5 34 6 6053
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Голосуй, не голосуй — всё равно выходит Путин Ситуация действительно хреновая и мне самому многое не нравится, но я против революций и майданов, я не хочу жить в эпоху перемен, я не хочу, чтобы страна трещала по швам и развалилась. А вы хотите?..

5 204 6 36278 15.07
Блоги

Алексей Мельников публицист

Дорога к отсталости КПРФ и ЛДПР, десятилетиями являясь частью властной системы, используя ее ресурсы, выставляют себя как, якобы альтернативу ЕР. Но это не альтернатива – это все та же дорога к отсталости.

5 45 6 10031 11.07
Блоги

Маргарита Симоньян главный редактор телеканала RT

С чего все такие нежные стали? Какие-то у них бесконечные изломанные паттерны, травмирующие рилейшнщип, проработки с психотерапевтом и what not. Как вы революцию-то будете делать? Там ведь стреляют…

5 96 6 19322 17.07
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Процесс Сафронова закрыли, чтобы скрыть необоснованность обвинения Настоящих изменников пусть поищут в другом месте — среди тех, кто поставляет оружие отвратительным диктаторским режимам, кто посылает вооруженных наемников в Украину и Сирию, кто обнимается с международными террористами…

5 55 6 11198 17.07
Блоги

Сергей Марков политолог

Народ не любит и чиновников, и антипутинцев Парадокс в том, что вы еще много услышите про хабаровский протест, — но это будет вранье. Это уже не люди, а навальнисты, ходорковцы и другие профессиональные антипутинцы…

5 211 6 45564 13.07
Блоги

+ Ксения Собчак о деле Ивана Сафронова Ксения Собчак о деле Ивана Сафронова Я выступаю против беспредела, мы должны следить за прозрачностью процесса…

5 34 6 7512 14.07
Блоги

Тамара Эйдельман заслуженный учитель РФ, историк

Памяти Айя-Софии Люблю я стамбульские мечети, но совершенно не хочу разуваться при входе в Софию, не хочу, чтобы ее дивные полы были покрыты коврами, а ее поразительные мозаики… ну это я даже предполагать не в силах…

5 129 6 29002 12.07
Интервью Интервью

Сергей Кравчук гость: Сергей Кравчук мэр Хабаровска

В последнее время мы наблюдаем одних и тех же людей, которые, приходя на эту акцию, выкрикивают одни и те же лозунги, ведут себя неадекватно. Они уже сегодня работают за деньги. Мы видим эти речевки, мы видим это поведение…

5 76 6 17737 17.07
#слушать 11:02 8читать $скачать 10.1 МБ
Блоги

Фото дня

Елизавета II посвятила в рыцари 100-летнего ветерана, собравшего почти 33 млн фунтов для британских врачей Это было первое официальное мероприятие с начала пандемии коронавируса, в котором принимала участие 94-летняя королева…

5 39 6 9820 17.07
Блоги

«Я надеюсь, что Иван будет освобожден, а обвинения с него будут сняты» Заявление Мартина Лариша, которого источники ТАСС называют «сотрудником чешских спецслужб» из дела Ивана Сафронова…

5 58 6 14898 17.07
Блоги

+ В Москве прошла акция против поправок к Конституции В Москве прошла акция против поправок к Конституции По данным «ОВД-Инфо», задержано 147 человек…

5 269 6 72544 15.07
8читать ;смотреть
Блоги

+ Акция в поддержку Сергея Фургала в Хабаровске Акция в поддержку Сергея Фургала в Хабаровске Люди требуют освободить губернатора края из московского СИЗО «Лефортово»...

5 110 6 31671 06:16
8читать ;смотреть
Интервью Рикошет

Олег Елисеев гость: Олег Елисеев адвокат Ивана Сафронова

Адвокат Ивана Сафронова о предъявленных обвинениях Вопросов Ивану со стороны следствия не задавалось. Сам Иван попросил конкретизировать предъявленное обвинение. Следователь воспринял это как ходатайство и должен будет ответить на него в предусмотренный законом срок – это 3 суток…

5 27 6 7984 13.07
#слушать 12:52 8читать ;смотреть $скачать 2.9 МБ
Блоги

Григорий Пасько журналист, директор Содружества журналистов-расследователей

«Странная была свобода…» Шпиономания была, есть и будет, поскольку есть статья 275 в Уголовном кодексе. Статья, в свою очередь, была, есть и будет, потому что есть ФСБ…

5 83 6 24086 12.07

Популярное за неделю

Новости

Фото: ИА Закон В Хабаровске вновь состоялся большой митинг в поддержку арестованного губернатора региона Сергея Фургала Он в настоящий момент находится в столичном СИЗО «Лефортово»...

5 34 6 5910
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Заметим, что вся эта стрельба не волновала власть, пока Фургал не совершил 4 преступления. Первое: он выиграл выборы у единоросса. Второе: он стал реально заниматься краем…

5 61 6 114594 11.07
#слушать 49:54 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Голосование
5 53 6 17208 13.07
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Заврались Одно из двух: или цифра в 26% — чудовищная ложь, или чудовищную правду об уровне реальной заболеваемости в стране власти скрывали все это время…

5 104 6 329037 16.07
Блоги

Дмитрий Гудков политик

+ Путин может отдать Курилы — и ему за это ничего не будет Путин может отдать Курилы — и ему за это ничего не будет Суть проста: раньше любое изменение границ считалось экстремизмом. А теперь – любое, кроме санкционированного Кремлём…

5 43 6 158774 14.07
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8627375
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4558912

Сегодня в эфире