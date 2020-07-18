Пожарные сообщили, что огонь уничтожил орган в соборе 15 века в Нанте

Президент страны Эммануэль Макрон в «Твиттере» назвал храм готической жемчужиной бретонских герцогов. Сильный пожар возник этим утром в соборе Святых Петра и Павла. По данным телеканала BFMTV, на месте работают около сотни пожарных. Причины возгорания пока неизвестны. Прокурор города Пьер Сен заявил, что это мог быть намеренный поджог, сообщает радиостанция France Bleu.